Bahia, Ceará e Avaí saem à frente e se aproximam de títulos estaduais

No Nordeste, Bahia e Ceará saíram na frente nos campeonatos Baiano e Cearense. Já em Santa Catarina, a vantagem na grande final é do Avaí. A Chapecoense esteve perto de vencer a primeira final catarinense e liderou a partida duas vezes. No entanto, Mário Sérgio fez os dois gols do Avaí, que por ter a melhor campanha, vai jogar pelo empate, no sábado (22), em Florianópolis.



