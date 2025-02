Balneário Camboriú (SC) espera aumento de 40% nos veículos que chegam à cidade para o Carnaval

Durante o feriado, é esperado um aumento de 40% no fluxo de veículos em Balneário Camboriú. A previsão é de que pelo menos 520 mil carros transitem pela BR-101, com um grande número de turistas do Paraná. Segundo a Defesa Civil, algumas regiões de Santa Catarina podem registrar temperaturas de até 40 graus nos próximos dias.



