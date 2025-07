Barco turístico naufraga no Vietnã e deixa ao menos 34 mortos

Ao menos 34 pessoas morreram depois que um barco turístico naufragou no Vietnã. De acordo com as autoridades, a embarcação virou por conta de uma tempestade repentina que atravessou o nordeste do país. O barco transportava cinco tripulantes e 48 passageiros, a maior parte deles turistas. Mais de dez pessoas foram resgatadas com vida e as equipes ainda procuram por sobreviventes.



