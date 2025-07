Barulho é uma das principais reclamações para o 190 da PM em SP

Barulho se tornou uma das principais reclamações para o 190 da Polícia Militar em São Paulo. Moradores de um bairro em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, denunciam há dois anos o barulho provocado por uma empresa de coleta de entulho que opera no local durante o dia e a noite. Eles relatam ruídos de caçambas, caminhões e movimentação constante. Segundo a legislação municipal, o limite de ruído em áreas residenciais à noite é de 40 decibéis. A Polícia Militar de São Paulo registrou quase 730 mil chamados por perturbação do sossego em 2023, sendo a maior parte relacionada a obras e transporte de entulho. A empresa responsável não respondeu ao contato, e a prefeitura do município também não se manifestou.



