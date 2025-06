Bebê de apenas cinco dias pode ter sofrido queimaduras durante o primeiro banho no AC

Uma bebê de apenas cinco dias de vida teria sofrido queimaduras durante o primeiro banho, em uma maternidade no Acre. A menina precisou ser transferida para um hospital em Belo Horizonte, referência no tratamento de queimados. A bebê teve queimaduras graves, principalmente nas pernas e nos pés. A polícia não descarta negligência, mas também investiga a possibilidade de a criança ter epidermólise bolhosa, uma doença genética rara que provoca bolhas na pele. A Secretaria de Saúde do Acre informou que afastou a técnica de enfermagem, abriu um processo administrativo e vai oferecer apoio psicossocial à família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!