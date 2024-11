Bicheiro Rogério Andrade é preso acusado de encomendar morte de rival

Nesta terça (29), Rogério Andrade, apontado pela polícia como o maior bicheiro do Rio de Janeiro, foi preso a pedido do Ministério Público. Patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, ele é acusado de ser o mandante da morte de um rival na disputa pelo domínio do jogo do bicho. O MP afirma que identificou novos elementos que apontam a participação de Rogério Andrade no crime.