BNDES detalha como será acesso a crédito do programa 'Brasil Soberano'

O BNDES detalhou hoje como será o acesso ao crédito do programa 'Brasil Soberano', criado pelo governo federal para auxiliar os exportadores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos. A linha de crédito é de R$ 30 bilhões. O banco anunciou ainda mais R$ 10 bilhões para empresas que foram afetadas indiretamente pelo tarifaço. A prioridade definida pelo governo são as empresas que perderam mais de 5% do faturamento bruto com o tarifaço. Para esses exportadores serão liberados R$ 30 bilhões. Do montante, R$ 22,5 bilhões serão destinados para micro, pequenas e médias empresas.



