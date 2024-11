Botafogo vence o Palmeiras e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro

A partir desta quarta (27), Paloma Tocci comanda as notícias esportivas no Jornal da Record. No Brasileirão, o Botafogo venceu o Palmeiras e reassumiu a liderança do campeonato. Foi como uma final antecipada: cheia de emoções e polêmicas. Faltando apenas duas rodadas para acabar a competição, a disputa pela taça vai ser ponto a ponto.