Brasil atinge menores indicadores de pobreza e de extrema pobreza desde 2012

Em relatório do IBGE, o Brasil alcançou os menores indicadores de pobreza e extrema pobreza desde 2012. Entre 2022 e 2023, cerca de 8,7 milhões de pessoas deixaram a condição de pobreza. A população abaixo da linha da pobreza caiu de 31,6% para 27,4%. Regiões como Norte e Nordeste concentram maior número de pobres. O Acre possui a maior porcentagem com 51,5%, enquanto São Paulo lidera em números absolutos, com mais de 7 milhões.