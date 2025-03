Neste sábado (15), o Brasil celebra os 40 anos de redemocratização. Uma cerimônia em Brasília lembrou a data e contou com a presença de José Sarney, o primeiro presidente civil depois da ditadura militar. O evento foi no Panteão da Pátria, que funciona como uma espécie de elo entre os Três Poderes. Além de celebrar as quatro décadas da volta da democracia, o encontrou trouxe reflexões sobre o futuro e discutiu momentos como os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.



