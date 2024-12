Brasil cresce 0,9% e registra 13º trimestre seguido de alta no PIB

No terceiro trimestre de 2023, o PIB do Brasil cresceu quase 1%, marcando o 13º trimestre consecutivo em alta. A produção na indústria aumentou em diversos setores, com destaque para um acréscimo de 37% na demanda por embalagens para autopeças. O desempenho da indústria subiu 0,6%, enquanto os serviços cresceram 0,9%. O consumo das famílias avançou 1,5%, e os investimentos tiveram um aumento próximo a 11%.