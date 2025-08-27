Logo R7.com
Brasil é o maior alvo de golpes digitais da América Latina

Mais de R$ 300 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos foram detectadas no país, no primeiro semestre do ano

JR na TV|Do R7

Mais de R$ 300 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos foram detectadas no país, no primeiro semestre do ano. O Brasil é o maior alvo de golpes digitais da América Latina, com 84% das tentativas de ataques contra sistemas digitais. A onda de ataques digitais é constante em todo o mundo.

