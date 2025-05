Brasil está livre da febre aftosa sem vacinação, atesta Organização Mundial de Saúde Animal

A Organização Mundial de Saúde Animal declarou que o Brasil está oficialmente livre da febre aftosa sem vacinação. Apesar da importância do novo status sanitário, anunciado na França, o Brasil não enviou representantes do alto escalão do governo federal. O reconhecimento marca o fim de décadas de combate à doença que prejudicou o rebanho brasileiro e impedia a abertura de novos mercados. O Brasil já havia se autodeclarado livre da febre aftosa sem vacinação no ano passado, mas o reconhecimento internacional e a certificação podem ampliar os mercados.



