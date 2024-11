Brasil precisa formar mais de 630 mil profissionais de TI até 2027

O Brasil precisa formar mais de 630 mil profissionais de tecnologia da informação até 2027 para atender às projeções de crescimento da indústria. O setor é um dos que mais recebem investimento no país. Em 2023, foram R$ 285 bilhões. Os investimentos no setor fizeram o Brasil voltar a ficar entre as dez maiores potências globais do mercado de tecnologia da informação, mas ainda falta mão de obra qualificada para acompanhar essa transformação.