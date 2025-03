Brasil registra o maior superávit primário da história em janeiro

O Brasil registrou o maior superávit primário da história em janeiro. O valor equivale ao que sobrou no caixa do governo, depois de receber todas as receitas e pagar todas as despesas, menos os juros da dívida pública. O levantamento das contas públicas de janeiro, feito pelo Banco Central, apontou um superávit primário de quase R$ 104,1 bilhões. É o maior da história para todos os meses. Tradicionalmente, janeiro tem o melhor resultado do ano porque é um mês de grande arrecadação de impostos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!