Brasil tem quase 10 milhões de universitários; número cresceu 6% em um ano

O Brasil tem quase 10 milhões de estudantes em cursos universitários, segundo o último Mapa do Ensino Superior. O número representa um aumento de quase 6% entre os anos de 2022 e 2023. Só nas particulares, o aumento ultrapassa os 7%. A facilidade de levar a sala de aula para qualquer lugar tem estimulado a educação no país. As matrículas em cursos superiores no modelo EAD cresceram 13,4% no mesmo período, o que representa quase 5 milhões de estudantes. Em 10 anos, o número disparou para 326%, ao contrário do presencial, que diminuiu quase 30%.



