Brasileiros adotam estratégias para driblar a alta dos preços dos alimentos

Com a alta do preço dos alimentos, o brasileiro tem adotado estratégias para continuar comprando, sem deixar a conta estourar no final do mês. Uma pesquisa realizada em mais de 8 mil lares brasileiros revela que as famílias estão mais preocupadas com o orçamento do que com as marcas que levam para casa. Além disso, estão dispostas a visitar diferentes estabelecimentos para completar a lista de compras. Saiba mais na reportagem.



