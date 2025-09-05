Bruno Henrique é condenado pelo STJD a doze jogos de suspensão
Atacante do Flamengo foi punido por forçar cartão amarelo para beneficiar apostadores, segundo denúncia
Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a 12 jogos de suspensão. O atleta foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores. O julgamento aconteceu na sede do STJD, no Centro do Rio, e durou mais de sete horas. O atacante foi denunciado por levar um cartão amarelo, de propósito, no jogo entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo a Polícia Federal, o objetivo era favorecer apostadores.
O atleta participou por videoconferência e rebateu as acusações. "Eu gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado", alegou. Além do jogador, o irmão dele e três atletas amadores também foram denunciados pela procuradoria. O Flamengo se manifestou durante o julgamento. O clube sugeriu apenas a aplicação de uma multa.
Bruno Henrique escapou de uma punição grave, que poderia chegar a dois anos. A suspensão de 12 jogos não vale para campeonatos internacionais, como a Libertadores. O Flamengo vai recorrer da decisão.
