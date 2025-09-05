Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Bruno Henrique é condenado pelo STJD a doze jogos de suspensão

Atacante do Flamengo foi punido por forçar cartão amarelo para beneficiar apostadores, segundo denúncia

JR na TV|Do R7

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a 12 jogos de suspensão. O atleta foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores. O julgamento aconteceu na sede do STJD, no Centro do Rio, e durou mais de sete horas. O atacante foi denunciado por levar um cartão amarelo, de propósito, no jogo entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo a Polícia Federal, o objetivo era favorecer apostadores.  

O atleta participou por videoconferência e rebateu as acusações. "Eu gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado", alegou. Além do jogador, o irmão dele e três atletas amadores também foram denunciados pela procuradoria. O Flamengo se manifestou durante o julgamento. O clube sugeriu apenas a aplicação de uma multa. 

Bruno Henrique escapou de uma punição grave, que poderia chegar a dois anos. A suspensão de 12 jogos não vale para campeonatos internacionais, como a Libertadores. O Flamengo vai recorrer da decisão.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bruno Henrique
  • Flamengo
  • João Pedro (atacante)
  • Santos (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.