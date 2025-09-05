Bruno Henrique é condenado pelo STJD a doze jogos de suspensão

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a 12 jogos de suspensão. O atleta foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores. O julgamento aconteceu na sede do STJD, no Centro do Rio, e durou mais de sete horas. O atacante foi denunciado por levar um cartão amarelo, de propósito, no jogo entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo a Polícia Federal, o objetivo era favorecer apostadores.

O atleta participou por videoconferência e rebateu as acusações. "Eu gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado", alegou. Além do jogador, o irmão dele e três atletas amadores também foram denunciados pela procuradoria. O Flamengo se manifestou durante o julgamento. O clube sugeriu apenas a aplicação de uma multa.

Bruno Henrique escapou de uma punição grave, que poderia chegar a dois anos. A suspensão de 12 jogos não vale para campeonatos internacionais, como a Libertadores. O Flamengo vai recorrer da decisão.

