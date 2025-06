Cabrini: Catar intercepta bombardeiro iraniano contra base militar dos EUA no país

O Catar interceptou um bombardeio iraniano contra uma base militar dos Estados Unidos no país. O ataque foi uma resposta à participação americana no conflito entre Irã e Israel. Segundo o Ministério da Defesa do Catar o ataque foi interceptado "com sucesso" sem registro de feridos. O exército americano informou que monitorava os mísseis e estava em contato direto com autoridades do Catar durante a ofensiva. Por precaução, o Catar suspendeu o tráfego aéreo. O Irã alega ter lançado 30 mísseis e que seis teriam atingido o alvo. O governo americano, no entanto, negou a informação.



