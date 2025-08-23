Calor extremo no Japão causa mudanças na rotina dos canteiros de obra

No Japão, o calor extremo mudou a rotina dos canteiros de obras. Raspadinhas, géis de sal e até roupas com ventiladores viraram aliados contra a insolação. O Japão enfrenta um dos verões mais quentes já registrados. Com temperaturas acima dos 40 graus e sensação térmica ainda maior, o calor virou um desafio diário para quem precisa trabalhar ao ar livre. Na cidade de Koga, em Ibaraki, a cerca de 70 quilômetros de Tóquio, a rotina dos trabalhadores da construção civil mudou e a ideia é simples: refrescar o corpo e evitar a desidratação.



