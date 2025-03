Câmara define o comando das comissões permanentes; PL chefiará o maior número

Nesta quarta-feira (19), foi definido o comando das comissões permanentes na Câmara dos Deputados. O deputado Filipe Barros, do PL do Paraná e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, assumiu a comissão de relações exteriores da Câmara. O cargo, que foi muito disputado entre o PT e o PL, seria ocupado por Eduardo Bolsonaro, mas ele pediu licença do mandato e anunciou que vai morar nos Estados Unidos. O PL também ficou com a comissão de Saúde. A comissão de Constituição e Justiça será liderada por Paulo Azi, do União Brasil. O PT indicou os presidentes das comissões de Direitos Humanos, Cultura e Finanças e Tributação, que terá no comando o deputado Rogério Corrêa, do PT Mineiro. reforma do imposto de renda enviada pelo presidente Lula.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!