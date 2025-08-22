Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Câmara dos Deputados aprova PL contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais

A ideia é criar uma série de obrigações tanto para as big techs, quanto para os pais

JR na TV|Do R7

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. A ideia é criar uma série de obrigações tanto para as big techs, quanto para os pais, para proteger as crianças e adolescentes de conteúdos ofensivos no mundo virtual. Depois de muita costura e discussão em busca de um consenso, o projeto apelidado de 'eca digital', que faz referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, foi aprovado pelos deputados, mas para isso foi preciso convencer a oposição. A proposta prevê uma série de regras para os provedores de internet e a pais e responsáveis.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adolescentes
  • Big techs
  • Crianças
  • PL (Projeto de Lei)
  • Plataformas digitais
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Redes sociais
  • Senado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.