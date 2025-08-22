Câmara dos Deputados aprova PL contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. A ideia é criar uma série de obrigações tanto para as big techs, quanto para os pais, para proteger as crianças e adolescentes de conteúdos ofensivos no mundo virtual. Depois de muita costura e discussão em busca de um consenso, o projeto apelidado de 'eca digital', que faz referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, foi aprovado pelos deputados, mas para isso foi preciso convencer a oposição. A proposta prevê uma série de regras para os provedores de internet e a pais e responsáveis.



