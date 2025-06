Câmara dos Deputados bloqueia salário de Carla Zambelli

A Câmara dos Deputados bloqueou o salário de Carla Zambelli. A deputada federal foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, também determinou o bloqueio dos passaportes e das redes sociais da deputada. Zambelli está na Itália e foi incluída na lista de procurados da Interpol. O Supremo formalizou o pedido de extradição e o governo italiano já analisa o caso.



