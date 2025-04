Câmera corporal ajuda polícia a concluir investigação sobre denúncia de estupro contra dois PMs

Com a ajuda da câmera corporal de um PM, a Polícia Civil concluiu a investigação sobre uma denúncia de estupro contra dois policiais militares. O cabo James Gomes e o soldado Leo Aquino foram indiciados e seguem detidos no presídio da Polícia Militar. As câmeras de segurança registraram tudo. Eles pararam a viatura perto de uma árvore e o cabo saltou com a jovem. O soldado, ao volante, bloqueou a visão da câmera. A mulher desceu e pediu socorro aos moradores da rua, mas o agente a empurrou de volta para dentro do veículo. O caso é de São Bernardo do Campo (SP).



