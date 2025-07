Caminhoneiros brasileiros completam sete dias parados em fronteira devido à forte nevasca

Caminhoneiros brasileiros estão parados há sete dias na fronteira entre o Chile e a Argentina por causa de uma forte nevasca. Segundo os motoristas, a altitude e as temperaturas de até 17 graus negativos dificultam a respiração e o funcionamento do sistema de aquecimento dos veículos. Em alguns casos, até mesmo o combustível congelou. Nesta quarta-feira (2), os caminhoneiros começaram a receber apoio das autoridades locais. Mas não há previsão para a liberação deles.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!