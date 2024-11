Caminhoneiros são sequestrados em quase 86% dos casos de roubos de carga em São Paulo

Todos os dias, 26 roubos de cargas acontecem nas estradas do Brasil. Além dos perigos do assalto, os caminhoneiros têm enfrentado uma situação cada vez mais frequente: eles são sequestrados enquanto os criminosos fogem. O sindicato das empresas do setor diz que os crimes acontecem logo após os carregamentos, em distâncias que variam de 60 a 100 km dos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo.