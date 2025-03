Campeonato Carioca: final será disputada pelo clássico Flamengo e Fluminense

No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense disputarão a final do Campeonato Carioca. Esta é a quinta decisão estadual entre os rivais, nos últimos 6 anos. Cada clube ganhou dois títulos. Agora, será o desempate para decidir quem fica na frente nessa rivalidade. Confira os detalhes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!