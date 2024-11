Capital concentra 70% dos casos de apreensão de drogas sintéticas no estado de São Paulo

A cidade de São Paulo concentra mais de 70% de todas as apreensões de drogas sintéticas feitas no estado. As drogas sintéticas podem trazer sérias consequências para a saúde; os estimulantes, chamados de anfetamínicos, agem no coração e são de alto risco. Uma das maiores preocupações das autoridades é como estas drogas têm se tornado cada vez mais comuns; no ano passado, segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram registradas mais de 4 mil apreensões de drogas sintéticas no estado de São Paulo.