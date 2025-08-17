Logo R7.com
Capital de um país futurista, Tóquio se destaca pela modernidade e tradição milenar

Muita gente que visita o Japão tem a sensação de estar em outro mundo

JR na TV|Do R7

Muita gente que visita o Japão tem a sensação de estar em outro mundo. Na reportagem especial deste sábado (16), a equipe do Jornal da Record visita lugares impressionantes em Tóquio, capital de um país futurista, mas com sólidas raízes no passado. Assista!

