Carlos Miranda, sucesso em ‘O Vigilante Rodoviário’, morre aos 91 anos em São Paulo

Morreu, aos 91 anos de idade, o ator Carlos Miranda, que fez sucesso com o seriado de televisão “O Vigilante Rodoviário”. O velório aconteceu nesta segunda (17), no saguão principal da Assembleia Legislativa de São Paulo, e contou com a presença de amigos, parentes e dezenas de policiais rodoviários, que fizeram questão de dar o último adeus.



