Casal é indiciado por homicídio depois de morte de jovem grávida dentro de motel em Goiás
Rodrigo Mota e Mickaelly Ferreira são acusados de realizar aborto que resultou na morte de Gabriela Silva
Um casal foi indiciado por homicídio, depois da morte de uma jovem grávida, de 20 anos, dentro de um motel, em Goiás. A vítima recebeu uma injeção para provocar um aborto e não resistiu às complicações do medicamento. Segundo a polícia, o dentista Rodrigo Mota e a técnica em enfermagem Mickaelly Ferreira, atual namorada dele, fizeram um aborto em Gabriela de Jesus Silva. Rodrigo e Mickaelly foram indiciados por "homicídio doloso", quando há intenção e matar, e pelo crime de "aborto consentido".
