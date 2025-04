Casal é preso sob a suspeita de matar o filho de 2 anos no Rio de Janeiro

Elaine de Souza Alves e Rafael Alves Gonçalves foram presos preventivamente no Rio de Janeiro , suspeitos de agredir o filho, Heitor, de 2 anos, que morreu. O menino apresentava marcas pelo corpo e, segundo a vizinha, chegou ao hospital já sem vida. A polícia investiga a hipótese de que a morte foi causada por agressões dos pais. O avô do menino, que tinha a guarda, responderá como autor por homicídio qualificado, na modalidade omissão imprópria, já que ele não podia deixar o menino com os pais.



