Caso Gritzbach: polícia conclui investigações e aponta dois mandantes do crime

Três meses depois da execução do empresário Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo, a polícia dá o caso por esclarecido. Dois homens são apontados como mandantes do crime: Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido pelos apelidos de João Cigarreira e Bill, e Diego dos Santos Amaral, o Didi. Ambos estão foragidos. Antes de ser assassinado, Gritzbach afirmou que Emílio e Diego participaram do julgamento dele em um Tribunal do Crime.



