Caso Marielle: começa o julgamento dos réus confessos Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz

Começou, no Rio de Janeiro, o julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, réus confessos dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os dois acusados participaram por videoconferência, porque estão presos fora do Rio de Janeiro. Ao todo, nove testemunhas serão ouvidas. O primeiro depoimento foi da ex-assessora de Marielle, Fernanda Chaves, que estava no carro e sobreviveu aos disparos.