CCJ aprova suspensão da ação no STF contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ)

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, por 44 votos a 18, a suspensão da ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. O motivo alegado é a imunidade parlamentar. O ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência é réu por crimes ligados à suposta tentativa de golpe de Estado Se o plenário da Câmara mantiver a decisão da CCJ, o processo só poderá ser retomado depois do fim do mandato de Ramagem.



