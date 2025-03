Celular Seguro: aparelhos roubados que forem habilitados com novo chip vão receber alerta

Em 2023, o Governo Federal lançou um aplicativo e um site do programa Celular Seguro, que permite o bloqueio de aparelhos roubados ou furtados. O cadastro deve ser feito com a conta gov.br e o usuário tem duas opções: pedir o bloqueio definitivo do celular, ou acionar o modo recuperação, que bloqueia a linha telefônica e aplicativos bancários. Até fevereiro deste ano, 2,4 milhões de pessoas se cadastraram no serviço. Para aperfeiçoar o programa, o governo vai lançar um novo recurso. Os celulares roubados que forem habilitados com um novo chip de qualquer operadora, vão receber um aviso de que o aparelho deve ser entregue imediatamente em uma delegacia de polícia ou a pessoa poderá ser alvo de uma investigação.



