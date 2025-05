Centros de ajuda humanitária abertos por Israel na Faixa de Gaza são invadidos por palestinos

Dois centros de ajuda humanitária abertos por Israel na Faixa de Gaza foram invadidos nesta terça-feira (27) por palestinos. Uma multidão se aglomerou para receber uma caixa com mantimentos em Rafah, no sul de Gaza. Segundo a organização humanitária privada responsável pela distribuição, cerca de 8 mil caixas foram distribuídas hoje. Itens suficientes para fazer mais de 460 mil refeições. A entidade conta com apoio dos Estados Unidos. O governo israelense e a organização humanitária afirmaram que o grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, tentou impedir que civis chegassem aos centros de distribuição.



