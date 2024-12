CEO de seguradora de saúde dos EUA é morto a tiros em Nova York

O CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, foi morto a tiros no centro de Manhattan. A polícia busca um suspeito que fugiu após o crime. Câmeras registraram o momento do ataque, mostrando que o atirador usou uma bicicleta elétrica para escapar do local. O chefe da polícia informou que a arma travou durante os disparos. Investigadores encontraram cápsulas calibre 9 mm e um celular, deixado pelo fugitivo na cena do crime.