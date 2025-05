Cerca de 4 milhões de pessoas em todo o Brasil foram afetadas pelas fraudes no INSS

As fraudes do INSS atingiram cerca de 4 milhões de pessoas em todo o país. Em São Paulo, em uma mesma casa pai e filho tiveram descontos irregulares por mais de dois anos. Depois do escândalo de fraudes, o INSS bloqueou todas as contribuições a sindicatos e associações. Mas os descontos nos pagamentos de abril já tinham sido feitos. Os valores deste período, que totalizam R$ 292,6 milhões serão devolvidos entre os dias 26 de maio e 6 de junho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!