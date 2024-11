Cerca de 70% das pessoas que sofrem AVC não retornam ao trabalho devido às sequelas

O AVC é a doença que mais mata no Brasil. O crescimento dos casos é atribuído ao sedentarismo e hábitos de vida pouco saudáveis. Segundo a Sociedade Brasileira de AVC, cerca de 70% dos pacientes não retornam ao trabalho devido às sequelas. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o início do tratamento, maior é a chance de ter uma recuperação completa.