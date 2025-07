Cheia dos rios no Amazonas deixa mais da metade dos municípios em situação de emergência

No Amazonas, a cheia dos rios já impactou a vida de mais de 530 mil pessoas. 40 municípios do estado estão em situação de emergência. O nível do Rio Negro segue subindo contrariando a tendência de queda, justamente, para o mês de julho. Nesta segunda-feira (7), o Rio Negro atingiu 29,5 metros. Menos de um metro para alcançar a marca da cheia histórica de 2021. No centro de Manaus, veículos e pedestres enfrentam dificuldades para se deslocar.



