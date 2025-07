Cheia dos rios no RS obriga mais de cinco mil pessoas a deixarem suas casas

A onda de frio que atinge o Sul do Brasil, e outros países do continente, tem prejudicado também caminhoneiros que estão presos em uma região do Chile. Eles ficaram isolados no meio de uma nevasca. Já no Rio Grande do Sul, mais de cinco mil pessoas foram obrigadas a sair de casa por causa das cheias dos rios. O Rio Uruguai transbordou e inundou ruas e imóveis em Itaqui, cidade há 670 quilômetros de Porto Alegre. Mais de 900 pessoas tiveram que abandonar as casas. Na capital gaúcha, mesmo com o nível do Guaíba ainda elevado, a prefeitura reabriu quatro comportas do sistema de proteção contra as cheias. Em todo o estado já chega a cinco mil o número de moradores obrigados a sair de casa por causa do nível elevado dos rios.



