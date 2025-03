China adota tom de ameaça aos EUA em meio a possível briga tarifária

O governo chinês disse que está pronto para lutar em uma guerra tarifária, comercial ou qualquer outro tipo de guerra. No mesmo dia, anunciou um aumento de mais de 7% no orçamento de defesa. O plano é expandir e modernizar o Exército. O país já enfrentava tensão diplomática com os territórios de Hong Kong e Taiwan e agora entrou em guerra comercial com o governo Trump. Ainda assim, a China anunciou o plano de crescer 5% neste ano. A aposta é no consumo interno.



