China e Canadá anunciam tarifas contra os EUA em resposta às taxas de Donald Trump

China e Canadá anunciaram novas tarifas a produtos norte-americanos. As medidas foram tomadas em retaliação às taxas de importações impostas por Donald Trump que entraram em vigor a partir desta terça (4). O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou tarifa de 25%. Já a China anunciou tarifas de 10% a 15% em alimentos e produtos agrícolas americanos. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, condenou a imposição de tarifas e prometeu anunciar retaliações aos Estados Unidos nos próximos dias.



