China reage aos EUA e anuncia tarifas de 125% sobre produtos importados do país

A China contra-atacou e decidiu elevar em 125% as tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (11), o presidente Donald Trump pediu que os americanos confiem nele e que esse é um período de transição. Logo após confirmar o novo índice, o Ministério de Finanças da China afirmou que a imposição tarifária americana viola as regras econômicas e comerciais. As autoridades ainda chamaram as medidas econômicas dos EUA de uma piada na história da economia mundial e afirmaram que não iriam mais responder a qualquer outra taxação vinda dos americanos. A tensão comercial entre atingiu um nível considerado perigoso para as duas economias.



