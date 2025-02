Chuvas intensas preocupam moradores do Centro-Oeste do país

A chuva preocupa os moradores do Centro-Oeste do país. Em Goiás, o nível do rio Vermelho subiu quase três metros e o Centro de Informações Meteorológicas emitiu um alerta para chuvas intensas. De acordo com o órgão, as chuvas acumuladas na cabeceira do rio contribuíram para o aumento do volume de água, elevando o risco de alagamentos.