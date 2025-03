Cidade na serra catarinense registra geada no último dia do verão

A cidade de São Joaquim (SC) amanheceu com geada e temperaturas abaixo de 4°C. Os campos ficaram cobertos por uma fina camada de gelo. Foi a segunda geada registrada na cidade em 2025. Os campos já haviam amanhecido esbranquiçados no domingo (16), na primeira ocorrência do ano. A temperatura mínima registrada em São Joaquim foi de 3,83°C às 7h desta quarta-feira (19). A geada é um fenômeno meteorológico caracterizado pelo congelamento do orvalho. O outono começa nesta quinta-feira (20).