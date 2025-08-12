Cidades de Santa Catarina registram temperaturas negativas nesta segunda-feira (11)

Várias cidades da Serra Catarinense registraram temperaturas negativas nesta segunda-feira (11). Em São Joaquim, uma camada fina de gelo cobriu a vegetação. Os termômetros registraram 2,5 graus negativos. Urupema registrou a menor temperatura do estado, conforme a Epagri/Ciram, com 3 graus negativos. A neve não apareceu, mas a geada cobriu os campos e encantou os turistas que estão no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!