Cidades do RS suspendem aulas por conta da nova onda de calor extremo

Seis cidades do Rio Grande do Sul suspenderam as aulas por causa da onda de calor extremo, que atinge o estado pela quarta vez só neste ano. Nesta quinta (6), Porto Alegre registrou temperaturas mais altas que o Rio de Janeiro. A sensação térmica chegou a quase 40°C em vários locais. A suspensão das aulas acontece devido à falta de ar-condicionado e ventiladores nas salas e afeta mais de 60 mil alunos da rede municipal, que só devem retomar as atividades na segunda-feira (10), com a previsão da chegada de uma frente fria ao estado.



