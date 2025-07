Cinco homens são presos durante realização de concurso público, no Pará

Cinco homens foram presos durante a realização de um concurso público, no Pará. Eles usavam mini celulares escondidos no corpo para receber as respostas da prova. Os homens foram presos quando faziam o exame para a Guarda Municipal de Marituba, na região metropolitana de Belém. Eles estavam com mini celulares. Segundo a polícia, cada um pagou R$ 2 mil. E depois de aprovados, pagariam mais 20 mil. Eles vão responder por fraude e associação criminosa. A defesa dos suspeitos não foi encontrada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!